Трутнев поручил помочь с финансированием инфраструктуры крупного жилкомплекса на Камчатке

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в среду поручил ВЭБ.РФ и Минвостокразвития России проработать возможность финансирования создания инфраструктуры будущего крупного жилищного комплекса на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полпредства.

"Юрий Трутнев поручил ВЭБ.РФ, Минвостокразвития России совместно с правительством Камчатского края проработать возможность финансирования инфраструктуры под комплексную застройку в районе "Солнечная", - сказали в пресс-службе.

По информации полпредства, сегодня вице-премьеру во время его рабочей поездки на Камчатку представили план многоэтажной застройки в Петропавловске-Камчатском по улице Пограничной и комплексной застройки по улице Солнечной. На Пограничной запланировано строительство домов разной этажности общей площадью более 7,2 тыс. кв. метров. На Солнечной предусмотрено строительство жилого комплекса общей площадью 27,6 тыс. кв. метров.

Глава города Константин Брызгин отметил, что существует серьезная проблема в части присоединения объектов строительства к коммунальной инфраструктуре. По его словам, из-за высокой стоимости подключения увеличивается стоимость квадратного метра жилья примерно на 40 тыс. рублей.

Проектирование района жилкомплекса на улице Солнечной запланировано на 2022 год. Оно должно учесть также строительство детского сада. Всего будет 498 жилых помещений - 10 пятиэтажных и 13 индивидуальных жилых домов. На улице Пограничной участок практически готов к освоению. Там построят два девятиэтажных и один трехэтажный дома. Общее количество жилых помещений - 105. Там также имеется проблема, связанная с высокой стоимостью подключения к инженерным коммуникациям.