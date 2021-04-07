В Японии выступили за сохранение деятельности Toshiba, которую планирует купить фонд

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии придает большое значение сохранению текущей деятельности одной из ведущих электротехнических корпораций страны Toshiba, которую собирается купить британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Это важное предприятие для японского экономического сообщества, - сказал он. - Нужно, чтобы оно сохраняло свою деятельность и структуру управления".

Руководство Toshiba уже подтвердило, что получило предложение о покупке со стороны британского инвестфонда. В ближайшее время по этому вопросу будет собрано заседание совета директоров корпорации. В связи с этим крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа приостановила операции с акциями Toshiba, на которые возник ажиотажный спрос.

Цена акций этой корпорации по состоянию на 6 апреля превышала 1,7 трлн иен (почти $16 млрд). С учетом премии британский фонд, как полагают, может предложить за них более 2 трлн иен (свыше $18 млрд). Это может стать одной из крупнейших сделок такого рода в истории Японии, отмечает деловая газета "Никкэй". Toshiba помимо выпуска широкого круга электротехнической продукции занята в производстве оборудования для атомной промышленности, имеет оборонные заказы. Поэтому сделка по ее покупке должна пройти одобрение в правительстве Японии.

В последние годы корпорация переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 году крупным скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 года из-за банкротства американского подразделения. В последнее время Toshiba также лихорадил конфликт между ее руководством и рядом крупных акционеров.

Фонд CVC Capital Partners был создан в 1981 году, он располагает, по данным газеты Nikkei, капиталом в $117,8 млрд. Известен своими инвестициями, в частности, в компанию, управляющую автогонками "Формула-1". В Японии фонд действует с 2003 года, вкладывал средства в проекты общественного питания и компанию, управляющую широкой сетью мастерских по ремонту обуви. В минувшем феврале купил часть бизнеса у крупной японской косметической компании Shiseido. Нынешний президент Toshiba Нобуаки Куруматани ранее возглавлял японское подразделение фонда CVC Capital Partners.