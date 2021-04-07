РБК: Минпромторг предложил перечислять в бюджет сверхдоходы от роста цен на металл

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. В Минпромторге предлагают два варианта стабилизации цен на металлопродукцию, которая используется в строительстве: направлять сверхдоходы от продажи металла на строительство государственных объектов или компенсировать изменение цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников совещания, которое Минстрой провел 6 апреля с участием представителей металлургических компаний.

Представитель Минпромторга - замминистра Виктор Евтухов предложил два варианта стабилизации цен на строительную металлопродукцию. В министерстве советуют установить индикативную цену на все основные позиции металлопродукции, которую используют в строительстве (металлолом, арматура, металлопрокат и т.д.). При таком варианте у компаний, которые продают металл выше установленной цены, будет изыматься часть лишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Деньги от этого пойдут на строительство государственных объектов.

Идея такого формата регулирования цен, как уточнили два источника издания, принадлежит вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

Другое возможное решение регулирования цен на металл - это компенсирование изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний."Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки", - сказал источник РБК.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.