СМИ: город Хайкоу на Хайнане предложил инвесторам перспективные аграрные проекты

Как утверждает издание, правительство предложило инвесторам участие в перспективных программах, касающихся не только выращивания овощей и фруктов, но и многих видов деятельности, связанных с аграрной экономикой. Ими уже заинтересовались более 100 крупных производственных и торговых китайских, а также зарубежных компаний. Предполагается, что новые меры стимулируют развитие сразу нескольких отраслей, имеющих непосредственное отношение к сельскому хозяйству, позволят ускорить формирование Хайнаньского порта свободной торговли и повысят благосостояние местных жителей.

Параллельно администрация региона содействует популяризации т. н. деревенского туризма. Городские жители из других провинций КНР и иностранцы, приезжающие в Хайкоу на отдых, помимо традиционного осмотра культурно-исторических достопримечательностей и расположенных поблизости карликовых потухших вулканов, также имеют возможность остановиться в сельской местности, окунуться в размеренную сельскую жизнь тропиков. Такие комплексные проекты, как отмечается, благоприятно влияют на рост не только гостиничного бизнеса и сферы транспортных коммуникаций, но и на предприятия обрабатывающей промышленности.

По данным "Хайкоу жибао", одна из важных задач данной программы - постепенно сформировать узнаваемые туристические бренды.

"Мы стремимся, чтобы эти инвестиционные проекты охватили все сферы социально-экономического развития", - объяснил представитель городского управления по продвижению международных инвестиций. Как он подчеркнул, власти постоянно прорабатывают новые возможности для применения "привлекательных и высокоэффективных стимулирующих мер".

В районе Хайкоу культивируются многие экзотические плоды и фрукты - личи, ананасы, вампи и дуриан, а также целый ряд культурных растений, произрастающих в тропиках. Среди них - пользующийся высоким спросом во всем мире черный перец, гевея - главный источник натурального каучука, а также бетель, листья которого применяются в медицине. Кроме того, крестьяне и аграрные компании круглый год выращивают на окраинах города практически все овощи, необходимые на кухне для приготовления как обычных, так и редких блюд.