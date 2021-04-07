Эксперты: спрос на одежду в Москве и Петербурге в марте вырос на 10% в годовом выражении

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Спрос на одежду в Москве и Санкт-Петербурге в марте 2021 года увеличился на 10% относительно аналогичного периода 2020 года. При этом в целом по России продажи одежды и обуви вновь показали отрицательную динамику, снизившись на 17% и 15% соответственно, говорится в исследовании IТ-компании "Эвотор" на основе данных чеков смарт-терминалов компании в магазинах одежды и обуви в марте 2021 и 2020 годов.

"В марте россияне покупали одежду и обувь реже, чем год назад. При этом средний чек несетевых магазинов фэшн-сегмента увеличился из-за роста цен. В Москве и Санкт-Петербурге потребительский спрос превысил прошлогодний уровень", - говорится в исследовании.

По данным "Эвотора", средний чек российских магазинов одежды в марте оказался на 12% больше прошлогоднего и достиг 2 354 рублей, при этом число покупок в расчете на один магазин одежды упало на 17%. В обувных магазинах цены также выросли на фоне низкого спроса, средний чек составил 2 426 рублей, что на 22% выше, чем в 2020 году, а среднее число покупок за год уменьшилось на 15%.

Спрос в Москве и Петербурге

"В Москве и Санкт-Петербурге спрос в фэшн-рознице превысил прошлогодний, причем обувь продавалась лучше, чем одежда. В московских обувных магазинах среднее число покупок за год увеличилось на 20%. Средний чек превысил прошлогодний на 7% и составил 4 812 рублей. В магазинах одежды число покупок выросло в марте на 10% к прошлому году, при этом средний чек подскочил на 36%, до 5043 рублей", - отметили аналитики.

В обувных магазинах Санкт-Петербурга число покупок выросло на 41% по сравнению с прошлым годом. Средний чек за год не изменился и составил 2 703 рубля. В петербургских магазинах одежды среднее число покупок увеличилось на 11%, а средний чек увеличился на 13%, до 3 326 рублей.

"Несмотря на рост числа покупок одежды и обуви, о полноценном восстановлении покупательского спроса в столицах говорить рано. Позитивная динамика по сути нивелируется сильным спадом прошлого года. Март 2020 года из-за начавшейся пандемии уже был провальным для фэшн-розницы. В обувных магазинах среднее число покупок было вполовину ниже, чем в 2019 году, а в магазинах одежды - на треть. Рост среднего чека на одежду и обувь объясняется общим ростом цен", - отметил генеральный директор IТ-компании "Эвотор" Андрей Романенко, слова которого приводятся в исследовании.

По оценке Fashion Consulting Group, в 2020 году оборот рынка моды упал на 25%, до 1,7 трлн рублей относительно 2020 года. Аналитики полагают, что восстановление рынка можно ожидать не ранее 2023 года.