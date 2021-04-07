"Распадская" может привлечь кредиты на общую сумму до $400 млн у Сбербанка и Альфа-банка

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Распадской" одобрил привлечение кредитов у Сбербанка и Альфа-банка на сумму не более $200 млн у каждого из банков, говорится в сообщении компании. Таким образом, общая сумма кредитов может составить до $400 млн.

Срок предоставления средств составит пять лет, все кредиты должны быть погашены до 31 декабря 2026 года.

Кредиты привлекаются для финансирования текущей деятельности "Распадской", вкладов в уставный капитал компании, выплаты дивидендов акционерам, финансирования покупки долей или акций предприятий, компаний, погашение обязательств по основному долгу, а также для финансирования проектов "Распадской", связанных со снижением негативного воздействия на окружающую среду, следует из сообщения.

При этом "Распадская" привлечет у Альфа-банка кредит, а у Сбербанка - возобновляемую кредитную линию. Условием предоставления кредитной линии со стороны Сбербанка является поддержание Романом Абрамовичем, Александром Абрамовым, Александром Фроловым и Евгением Швидлером доли голосующих акций "Распадской", принадлежащей им в совокупности, напрямую или косвенно, на уровне выше 50% + 1 акция в течение срока действия договора, говорится в сообщении.

В настоящий момент основным акционером компании "Распадская" является Evraz (90,9% акций). В свою очередь, основными бенефициарами Evraz являются Роман Абрамович (28,68%), Александр Абрамов (19,35%) и Александр Фролов (9,66%).

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области, компания объединяет восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2020 году "Распадская" добыла 9,26 млн тонн угля, что на 28% меньше, чем в 2019 году.