Трутнев поручил Росатому создать график движения по Севморпути

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил госкорпорации "Росатом" представить в правительство России предложения по возможному установлению регулярного расписания проводки по Северному морскому пути (СМП). Об этом он сообщил в среду журналистам во время рабочей поездки на Камчатку.

"У ряда грузоотправителей есть проблема, связанная с отсутствием расписания движения ледоколов, судов проводки по СМП. Надо предварительно заказать, и тогда тебя повезут. Мы попросили Росатом проработать возможности перехода на твердое расписание, чтобы грузоотправители уже не в режиме заказа, а просто знали, что в такие-то дни будет возможность, скажем так, сформировать канву и выйти по СМП", - сказал Трутнев.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах развивать перевозки по Северному морскому пути опережающими темпами. Для этого, в частности, госкорпорация ведет с федеральным правительством переговоры о строительстве новых атомных ледоколов.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.