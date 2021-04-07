Минвостокразвития применит дальневосточную концессию для газификации Камчатки

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено применить механизм дальневосточной концессии для обеспечения Камчатского края сжиженным природным газом (СПГ) и покрытия тарифной разницы по нему. Об этом журналистам в среду сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Необходимо сделать газораспределительную инфраструктуру, инфраструктуру для регазификации на территории Камчатки - это первое. И второе - нужно обеспечить экономически приемлемый тариф, то есть покрыть тарифную разницу, поскольку СПГ - недешевое топливо. Для этого мы задействуем те механизмы, которые правительство РФ поручило министерству реализовать, в частности - механизм дальневосточной концессии", - сказал Чекунков на пресс-подходе в Петропавловске-Камчатском.

Усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства, который Минвостокразвития РФ назвало арктической и дальневосточной концессиями, будет применен при возведении объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. По расчетам министерства, новые концессии смогут привлечь порядка 2,5 трлн рублей частных инвестиций.

Ранее Минвостокразвития предложило структурировать реализацию комплексных концессионных проектов в формате одного окна от момента концептуального одобрения до выхода распоряжения правительства РФ о заключении концессионного соглашения, а также далее до полной его реализации. Пока прорабатываются критерии отбора региональных концессионных проектов, для которых правительство РФ принимает решение о предоставлении субсидий региональным бюджетам за пределами сроков утвержденных лимитов бюджетных обязательств.