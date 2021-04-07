Трутнев поручил принять меры к "Росгеологии" за срыв сроков разведки газа на Камчатке

ТАСС, 7 апреля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах срыва сроков разведки месторождений газа в Камчатском крае со стороны "Росгеологии". Об этом полпред заявил журналистам после совещания в Петропавловске-Камчатском.

"Есть целый ряд возможностей, которые сегодня используются плохо. Первое - плохо ведутся геологические поиски дополнительных запасов газа. Компания "Росгеология" ежегодно уже в течение трех лет срывает сроки выполнения работ. Мы сегодня попросили провести анализ деятельности этой компании, и соответствующие меры по отношению к ее руководству министру природных ресурсов принять", - сказал Трутнев.

Он отметил, что на Камчатке падает доля газовой генерации, повышается доля использования мазута, что увеличивает расходы бюджета. Сегодня дополнительные расходы составляют 3 млрд рублей в год. Кроме того, сжигание мазута вызывает дополнительную нагрузку на экосистему.

"Можно использовать и другие виды энергии, термальную энергию, энергию ветра, приливную, сложно с этим спорить. У нас на совещании была компания "Русгидро", я попросил их сдвинуть работу по обновлению, по модернизации термальной станции на более ранний срок. Мы обязательно настоим, чтобы они это сделали. Ну и то же самое предложение сформулировано в адрес "Газпрома", провести работу быстрее по геологическому изучению", - добавил Трутнев.