Кабмин выделил 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Производителям подсолнечного масла и сахара-песка частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла - на уровне 95 и 110 рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, трансферты будут распределены на основании заявок, поступивших от регионов.

Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. литров масла и не менее 600 тыс. тонн сахара. Также утверждены правила предоставления выплат. Документ устанавливает, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 рублей на литр масла и пять рублей на килограмм сахара.

Ранее правительство продлило соглашения с участниками рынка о стабилизации цен. По сахару-песку они будут действовать до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года.

Принятые решения входят в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.