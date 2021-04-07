"AliExpress Россия" не исключает введения гарантированной доставки за две недели из Китая

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. "AliExpress Россия" рассматривает возможность введения гарантированной доставки в течение двух недель из Китая, сообщил журналистам CEO компании Дмитрий Сергеев.

"Мы думаем о том, чтобы сделать гарантией: не получил за две недели - возврат денег. Мы думаем пока об этом", - сказал он.

По словам Сергеева, пока в России не появятся бондовые (склад временного хранения) склады, товары из Китая будут доставляться из Китая, и целью компании будет стремиться доставлять эти товары в двухнедельный срок. Ситуацию может изменить создание бондовых складов, подчеркнул он.

"Наша цель - делать так, чтобы в Китае собиралось максимум за два дня, потом максимально уезжало в каналы, которые называются "регистрируемые отправления". "Мы переходим на полностью регистрируемые отправления с "Почтой России". Наша цель, чтобы за две недели мы гарантировали доставку по всей территории России из Китая. Соответственно, в локале стремиться к тому, чтобы мы были такими же, как остальные игроки - получение в ПВЗ [пункт выдачи заказов] на следующий день", - пояснил CEO компании.

Средний срок доставки товаров из Китая на AliExpress с конца 2019 года снизился вдвое - до 15 дней, а из РФ - до 4,5 дня. В ноябре 2019 года срок доставки в среднем составлял 25-30 дней.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года. В конце января РФПИ вместе с ближневосточными фондами выкупили 7,85% акций "AliExpress Россия" у Alibaba Group, в результате доля последней в СП составила 47,85%, а доля РФПИ увеличилась до порядка 12,9%. "Мегафон" владеет порядка 24,3% "AliExpress Россия", Mail.ru Group - 15%.