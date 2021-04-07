"AliExpress Россия" не исключает IPO в 2022 году

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. "AliExpress Россия", совместное предприятие китайской Alibaba Group, "Мегафона", Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), структурно готов к выходу на IPO, не исключает проведения первичного публичного размещения своих акций уже в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Наше IPO - это возможный шаг, мы к нему структурно готовы, если подобное решение будет принято нашими акционерами. Однако конкретных планов по датам пока нет - это может быть и следующий год и позже", - сказали в компании.

Оборот "AliExpress Россия" по итогам финансового года (1 апреля 2020 года - 31 марта 2021 года) составил 229,3 млрд рублей, а по итогам календарного - 209 млрд рублей.

Онлайн-площадка создана в октябре 2019 года. В январе этого года РФПИ вместе с ближневосточными фондами выкупили 7,85% акций "AliExpress Россия" у Alibaba Group, в результате доля последней составила 47,85%, а доля РФПИ выросла до 12,9%. "Мегафон" владеет 24,3% "AliExpress Россия", Mail.ru Group - 15%.

Оборот "AliExpress Россия" в 2020 году составил 209,6 млрд рублей.