"Русал" заявил, что "Норникель" сделал максимум для снижения ущерба от аварии на ТЭЦ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. "Норникель" сделал все возможное для минимизации ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, эти усилия должны были отразиться на размере штрафа для компании. Такую позицию в интервью ТАСС озвучил генеральный директор "Русала" (второй крупнейший акционер "Норникеля") Евгений Никитин.

"Итоги расследования показали, что, наверное, такую ситуацию можно было предвидеть, но мы считаем, что в ликвидации чрезвычайного происшествия "Норникель" сделал все возможное для минимизации ущерба, и это должно было отразиться на размере штрафа. Но мы приняли позицию менеджмента двигаться дальше и не оспаривать решение о размере наказания. Я считаю, что это урок для всей промышленности в принципе", - сказал Никитин.

Авария в Норильске "стала шоком" для "Русала" и вызвала недоумение, отметил глава алюминиевого холдинга. "По следам аварии на "Норникеле" мы решили провести внеплановый технический аудит всех объектов подобного типа, проработать дополнительные меры промышленной безопасности, исходя из того опыта, который нам эта авария показала", - отметил Никитин.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб. 3 марта компания заявила о полной выплате средств.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года производство компании составило 3,755 млн т, а продажи снизились до 3,926 млн т (-6%).