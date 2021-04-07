Фонд АФК "Системы" инвестирует 200 млн рублей в сервис аренды самокатов Urent

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Фонд АФК "Системы" - Sistema SmartTech - инвестирует 200 млн рублей в сервис аренды самокатов Urent. Об этом говорится в сообщении корпорации.

"Фонд Sistema SmartTech, созданный АФК "Система" для поддержки компаний на ранней стадии развития, инвестировал 200 млн рублей в ООО "Юрентбайк.ру" (Urent), которое развивает один из крупнейших сервисов кикшеринга в России", - говорится в сообщении.

Созданная в 2018 году, компания Urent развивает одноименное приложение для краткосрочной и поминутной аренды электросамокатов. Электросамокаты Urent используются для поездок по городу на короткие расстояния. Urent первым среди игроков рынка кикшеринга сделал интеграцию с приложением заказа такси, электросамокаты компании можно арендовать в том числе и через приложение "Ситимобил". На сегодняшний день самокаты Urent доступны в Москве, Московской области и еще в 19 городах России, парк Urent насчитывает около 30 тыс. электросамокатов.

"Привлеченные средства компания планирует направить на расширение парка до 60 тыс. самокатов, географическую экспансию как в России, так и в зарубежных странах, а также на технологическое развитие платформы", - поясняют в АФК "Система".

Фонд Sistema SmartTech создан в 2020 году для поддержки перспективных компаний на посевных и ранних стадиях инвестиций. Основное внимание фонд уделяет инновационным проектам в сфере высоких технологий, включающей различные цифровые продукты и сервисы, биотехнологии, искусственный интеллект. Фонд инвестирует в российские и зарубежные компании из различных секторов экономики без привязки к конкретным отраслям. В приоритете у фонда: IT в медицине, образовании, логистике и транспорте, цифровые решения в промышленности, а также тренды и ниши, формирующиеся под влиянием COVID-19.