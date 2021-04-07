Законопроект об электронных аукционах по предоставлению земель внесли в правительство

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Росреестр внес в правительство законопроект о проведении электронных аукционов по продаже и аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Проведение электронных аукционов позволит усовершенствовать процесс проведения торгов: вся информация будет публиковаться онлайн, что обеспечит максимальную скорость ее распространения. Оформление заявок, заключение договоров будет обеспечиваться посредством электронной площадки", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.

Согласно законопроекту, организатор будет размещать извещение о торгах на сайте электронной площадки, участники должны будут подать свои предложения о цене. По результатам аукциона заключается электронный договор, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями. Затем уполномоченный орган направляет в Росреестр документы для государственной регистрации права на земельный участок.

На данный момент электронная форма земельных аукционов не предусмотрена. По мнению Росреестра, это приводит к рисам появления коммерческих сговоров, расходам на оплату стоимости проезда к месту проведения аукциона и так далее. Поэтому предложенные законодательные изменения позволят сократить затраты на проведение торгов и в целом оптимизировать их процедуру.

Законопроект разработан в соответствии с общенациональным планом по восстановлению экономики. Документ предполагает внесение изменений в Земельный кодекс РФ.