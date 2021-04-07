Задолженность по зарплате в России снизилась за февраль на 67 млн рублей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Просроченная задолженность по зарплате в России снизилась в период с 1 февраля по 1 марта 2021 года на 67 млн рублей. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков в интервью программе "Поздняков", опубликованном в среду на сайте телеканала НТВ.

"По данным Росстата на 1 февраля этого года, просроченная суммарная задолженность по зарплате по стране составила 1,872 млрд рублей. Это на 400 млн меньше, чем было год назад. Динамика к сокращению. За период с 1 февраля по 1 марта еще на 67 млн задолженность снизилась", - сказал он.

По его словам, несмотря на то, что в прошлом году был принят ряд мер по защите бизнеса, в том числе по ограничению проверок, тема, связанная с долгами, не уходила в сторону. "Пиковые значения [по задолженности] прошлого года, сложного года для экономики и работодателей, составляли порядка 2,4 млрд рублей, в 2019 году пиковые значения составляли 2,9 млрд рублей", - подчеркнул он.

Иванков рассказал, что по оценкам Международной организации труда - главной структуры в мире, которая отвечает за труд и координирует действия стран - в России такой же показатель по числу нелегальной занятости, как в Европе. "У нас ситуация не хуже. Порядка 14%. Есть и другая структура нелегальной занятости, где нелегальная занятость идет как дополнительная к основной. Но у нас значительное количество людей работает полностью нелегально", - пояснил он.