Курс доллара превысил 78 рублей впервые за пять месяцев

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 0,98% к закрытию предыдущей сессии и достиг 78,0225 рубля, свидетельствуют данные площадки на 10:40 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 78 рублей 5 ноября 2020 года.

Курс евро в ходе торгов вырос на 0,3% и превысил 92 рубля. В последний раз курс евро находился выше 92 рублей 1 февраля 2021 года.

По состоянию на 11:05 мск, доллар торговался на уровне 77,82 руб., евро - на уровне 92,43 руб.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,48% - до $63,04 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,44%, до $59,37 за баррель.