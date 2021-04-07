Силуанов предложил установить льготы для НПФ при инвестировании в инфраструктурные проекты

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил установить льготное регулирование для пенсионных фондов и страховых компаний при вложении средств в инфраструктурные проекты. Об этом он сообщил на Биржевом форуме 2021.

"Есть ресурсы ФНБ, сейчас субъекты РФ подключаем, будем стимулировать их инвестиционными кредитами. Может быть, подумать, как ослабить регуляторику для таких инвесторов, как пенсионные фонды, страховые компании, чтобы можно было вкладывать вместе с государством. ФНБ вкладывает, предположим, средства в инфраструктурные проекты, предположим, в ВСМ "Москва - Санкт-Петербург", и более такое льготное регулирование для других инвесторов", - отметил Силуанов.

В свою очередь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что такие меры можно обсудить при наличии прозрачных критериев и форм инвестирования. "Когда государство вкладывает в какой-то проект, это в некотором смысле повышает, наверное, гарантии возвратности и доходности, но не является гарантией такой возвратности и доходности, поэтому каждый проект нужно смотреть еще раз: деньги пенсионеров, конечно, автоматически негосударственные пенсионные фонды, я не думаю, что должны соинвестировать в проект, в который идет ФНБ", - сказала она.

"Давайте обсудим, если будут прозрачные критерии, формы инвестирования, понятные в том числе для таких инвесторов", - добавила Набиуллина.