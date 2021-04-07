Глава комитета Госдумы по финрынку предложил субсидировать IPO компаний

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил предусмотреть государственное субсидирование IPO (первичное публичное размещение акций) компаний. Об этом он заявил на площадке Биржевого форума 2021.

"IPO - это затраты для эмитента, и с непонятным итогом. Поэтому надо, на мой взгляд, надо еще раз посмотреть и на законодательство, и на нормативные документы, которые регулируют выход на IPO, чтобы удешевить - особенно для малых и средних организаций - вхождение в эту процедуру. Во-вторых, я бы даже посмотрел на возможность субсидирования этого процесса со стороны государства, поскольку это многократно окупится, если компании начнут активно выходить на рынок со своими бумагами. Это мультипликативно принесет дополнительные доходы в бюджет", - сказал Аксаков.

По мнению депутата, такие резервы и возможности есть, а тему необходимо изучить - прежде всего Минфину России.