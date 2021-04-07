В России запустили платежное приложение для Системы быстрых платежей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП) запустила мобильное приложение для Системы быстрых платежей - "СБПэй". Об этом свидетельствуют данные магазина приложений Google Play.

"СБПэй" - мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет с использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты: QR-код, кнопка на сайте или просто платежная ссылка.

В пресс-службе НСПК подтвердили ТАСС запуск приложения и добавили, что на текущий момент оплата в "СБПэй" уже доступна клиентам банков "Русский Стандарт" и СКБ.

В описании отмечается, что приложение соответствует всем современным стандартам безопасности. "СБПэй" поддерживается на устройствах с ОС Android, начиная с версии 6.0 и выше. В будущем приложение станет доступно пользователям других операционных систем.

Как сообщалось ранее, ЦБ может обязать с 1 апреля 2022 года банки, участвующие в СБП, обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью "СБПэй".

Мнения экспертов

Директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов отмечает, что "СБПэй" является технологически уникальным решением, в котором применены новейшие не только для России, но и мира технологии прямой токенизации банковского счета клиента.

"Оно позволяет проводить операции оплаты товаров и услуг, напрямую списывая деньги с банковского счета клиента", - сообщил ТАСС Копысов через пресс-службу кредитной организации.

По мнению директора департамента эквайринга банка "Русский Стандарт" Инны Емельяновой, в будущем в любом магазине, который принимает к оплате СБП, можно будет расплатиться с помощью "СБПэй". Емельянова уточнила ТАСС, что приложение позволит поддерживать несколько счетов разных банков, поэтому клиентам будет удобно в рамках одного приложения выбирать счет, с которого проводить оплату.

"А для клиентов банков, у которых нет мобильного приложения, либо не очень удобные мобильные банки, а также клиентам, которые вообще не используют мобильные приложения своих банков, такое решение как "СБПэй" станет удобным платежным средством", - считает она.

Также приложение "СБПэй" может вытеснить с рынка переводы на карту при оплате товаров и услуг. "СБПэй позволяет клиенту любого банка оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей, не используя приложение своего банка. Распространение приложения на рынке вполне может заменить "переводы на карту" и ускорит подключение куайринга в торговых точках", - сообщил ТАСС директор Делобанка Ирина Кузьмина.

О сервисе

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Кроме того, в рамках СБП разрабатываются различные платежные сценарии, которые позволят пользователям системы, например, оплачивать покупки через СБП либо, наоборот, получать переводы от компаний. В частности, Банк России рассматривает возможность перевода заработной платы через СБП по номеру мобильного телефона.