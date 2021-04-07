{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Набиуллина призвала быстрее отказаться от административного ограничения цен

Глава Банка России предложила рассмотреть демпфер как механизм сглаживания волатильности по различным товарам

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает необходимым быстрее отказаться от административного ограничения цен и предлагает рассмотреть демпфер как механизм сглаживания волатильности по различным товарам. Такое мнение она высказала на форуме Московской биржи.

На эту тему
Как в России борются с ростом цен на продукты
Как в России борются с ростом цен на продукты

"На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства", - сказала она.

При этом глава регулятора отметила, что стоит присмотреться к демпфирующим механизмам для смягчения волатильности по различным товарам. "Демпферы показали себя эффективно на рынке нефтепродуктов, на мой взгляд. Поэтому, может быть, есть желание по многим товарам волатильность так смягчать. Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное - демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, бюджетно нейтральный должен быть механизм", - добавила она.

Власти РФ в конце 2020 года объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
По словам Михаила Иванкова, "экономике нужны станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства"
Читать полностью