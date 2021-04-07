Набиуллина призвала быстрее отказаться от административного ограничения цен

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает необходимым быстрее отказаться от административного ограничения цен и предлагает рассмотреть демпфер как механизм сглаживания волатильности по различным товарам. Такое мнение она высказала на форуме Московской биржи.

"На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства", - сказала она.

При этом глава регулятора отметила, что стоит присмотреться к демпфирующим механизмам для смягчения волатильности по различным товарам. "Демпферы показали себя эффективно на рынке нефтепродуктов, на мой взгляд. Поэтому, может быть, есть желание по многим товарам волатильность так смягчать. Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное - демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, бюджетно нейтральный должен быть механизм", - добавила она.

Власти РФ в конце 2020 года объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.