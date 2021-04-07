Эксперт заявил, что цена на бензин не зависит от погоды

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Температура окружающей среды не является причиной роста цен на топливо этой зимой, сказал в беседе с ТАСС глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. По словам эксперта, волатильность цен на внутреннем рынке нефтепродуктов была вызвана дисбалансом спроса и предложения на фоне роста цен на нефть.

В среду газета "Известия" сообщила, что одной из причин роста цен на бензин в начале 2021 года могла стать холодная зима. Издание ссылалось на переписку начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армена Ханяна с одним из участников рынка.

"Температура - это самое последнее, что влияет на цены. Есть объективные причины - это рост экспортного паритета и одновременно реализация налогового маневра, из-за чего снижаются экспортные пошлины. При этом снижение акцизов, которое было предусмотрено при налоговом маневре, в России не происходит. Они растут каждый год. Поэтому в этом году на фоне роста внешних цен произошло повышение цен на бензин", - объяснил глава РТС.

Аркуша также напомнил, что российские производители оказались не готовы к всплеску спроса после снятия ограничительных мер, так как со стороны регуляторов были допущены ошибки в планировании объемов производства и накоплении товарных остатков.

"Понижение температуры воздуха - это настолько несерьезное объяснение, что я даже обсуждать это не хочу. Причина роста цен заключается в повышении спроса и снижении предложения бензина на внутреннем рынке", - заключил он.

При этом глава топливной ассоциации согласился с тем, что принятые в марте этого года меры правительства по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов дадут результаты. В то же время он подчеркнул, что улучшить ситуацию с топливообеспечением Дальнего Востока может мера по субсидированию поставок по железной дороге, при которой нефтяникам бы компенсировались затраты на ж/д тарифы.

Стоимость бензина АИ 92 на бирже с начала 2021 года выросла на 7,3%, до 53,34 тыс. рублей за тонну, АИ 95 - на 8%, до 55,64 тыс. рублей за тонну.

Меры правительства

Биржевые цены на бензин в России растут с конца 2020 года на фоне увеличения нефтяных котировок. Хотя со второй декады марта, после принятия правительством ряда мер, индекс стабилизировался.

Так, скорректированный демпфер в нефтянке, который сглаживает влияние внешних цен нефти на внутреннюю розницу, заработает с 1 мая 2021 года. Демпфирующий механизм был скорректирован, чтобы предотвратить рост цен на оптовом и розничном рынке, а также для того, чтобы повысить низкую маржинальность в опте и рознице.

Правительство России также увеличило норматив минимальной продажи бензина на бирже с 10% до 11% от всего объема производства каждой из нефтеперерабатывающих компаний. Такое решение было принято, чтобы способствовать стабилизации рынка и наполнить его предложением. При этом Аркуша считает, что норматив по бензину необходимо поднимать до 15%, так как, если объемы продаж топлива на бирже опускаются ниже этой границы, индекс цен растет.