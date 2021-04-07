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Шадаев: соцсетям необходим отдельный режим регулирования личных данных пользователей

Глава Минцифры отметил, что такой режим должен не предусматривать жесткой идентификации и не предусматривать доступ к этим данным самих соцсетей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Соцсетям необходим отдельный режим регулирования персональных данных. Об этом заявил журналистам в кулуарах Российского форума по управлению интернетом RIGF 2021 глава Минцифры Максут Шадаев.

"Здесь мы вообще считаем, что для соцсетей должна быть отдельная регуляторика по обработке персданных", - сказал он.

Глава Минцифры отметил, что такой режим должен не предусматривать жесткой идентификации и не предусматривать доступ к этим данным самих соцсетей.

Он добавил, что Минцифры готовит поправки в законодательство о персональных данных для установления специальных режимов обработки данных пользователей соцсетей.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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