Шадаев: соцсетям необходим отдельный режим регулирования личных данных пользователей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Соцсетям необходим отдельный режим регулирования персональных данных. Об этом заявил журналистам в кулуарах Российского форума по управлению интернетом RIGF 2021 глава Минцифры Максут Шадаев.

"Здесь мы вообще считаем, что для соцсетей должна быть отдельная регуляторика по обработке персданных", - сказал он.

Глава Минцифры отметил, что такой режим должен не предусматривать жесткой идентификации и не предусматривать доступ к этим данным самих соцсетей.

Он добавил, что Минцифры готовит поправки в законодательство о персональных данных для установления специальных режимов обработки данных пользователей соцсетей.