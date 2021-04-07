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Решетников заявил о необходимости ограничить демпферную политику

К примеру, демпфер на рынке металла вводить нецелесообразно, подчеркнул глава Минэкономразвития

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство выстраивает сознательно политику, связанную с демпферами, но увлекаться этим не стоит. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Биржевом форуме 2021.

"Политику, связанную с демпферами, мы выстраиваем, выстраиваем вполне сознательно. При этом я согласен, что увлекаться ею нельзя", - сказал министр.

В то же время он считает, что демпфер на рынке металла вводить нецелесообразно. "В том же металле, несмотря на серьезное давление со стороны отраслевых министерств, мы считаем введение каких-то демпферов не только нецелесообразным, но, по большому счету, невозможным", - добавил глава Минэкономразвития.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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