Эксперты: доходы блогеров от рекламы в 2020 году выросли почти на 64%

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Легальные рекламные доходы блогеров выросли почти на 64% и превысили 11 млрд рублей в 2020 году. Об этом говорится в сообщении российского офиса международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB Russia), поступившем в ТАСС.

Для исследования выбраны сети Instagram и YouTube - как две самые крупные среди рекламодателей платформы. "В 2019 году на Instagram было потрачено 4,2 млрд рублей, на YouTube - 2,6 млрд рублей. По итогам 2020 года объем рынка Influencer Marketing вырос на 63,6% и составил 11,1 млрд рублей. При этом на Instagram приходится 7 млрд рублей, а на YouTube - 4,1 млрд рублей", - указано в сообщении.

Председатель комитета IAB Russia по Influencer Marketing Антон Петухов отметил, что при исследовании объемов сегмента эксперты столкнулись с рядом трудностей, речь идет, в том числе о теневой доле рынка.

"Вероятнее всего, объем теневого рынка сравним с белым или превышает его. Точную оценку дать невозможно, поскольку огромному числу компаний из сфер крипторынка, казино, игровых кейсов, букмекерства ограничены в возможности публикации информации и ссылок в инфобоксе YouTube. Они прибегают к другим способам, поэтому отслеживать их рекламные размещения с той же точностью, как в белом сегменте, пока нельзя", - приводятся в сообщении слова Петухова.

Кроме того, отсутствуют стандарты комиссий, которые берут рекламные агентства, а в-третьих - это накрученная аудитория инфлюенсеров.

По данным Yoloco, 56% активных блогеров с количеством подписчиков от 10 тыс. привлекали пользователей активизацией ботов и с помощью бирж взаимных активностей. Кроме того, отсутствует система верификации объемов выручки со стороны площадок. Площадки не знают, сколько зарабатывают авторы, и это одна из главных проблем оценки объемов сегмента.