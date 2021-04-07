Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Самыми востребованными в России являются станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков в интервью программе "Поздняков", опубликованном в среду на сайте телеканала НТВ.

"Как показывают данные нашего портала "Работа в России", который сейчас представляет крупнейшую базу вакансий - свыше 1,6 млн вакансий, <...> сегодня экономике нужны станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства", - сказал Иванков.

По его словам, в топе вакансий остаются квалифицированные специалисты добывающих отраслей. Это горные инженеры, инженеры по оборудованию. "Это абсолютный топ в том числе с точки зрения заработных плат. Понятно, что заработные платы Ямало-Ненецкого автономного округа намного отличаются от заработных плат центральной России. Хотя и в центральной России есть станочники с зарплатой выше 100 тыс. рублей", - сказал он.

С точки зрения заработных плат в топе находятся пилоты воздушных судов. По его словам, по этой специальности зарплаты могут достигать 500 тыс. рублей.