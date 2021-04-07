ЦБ: развитие коллективного инвестирования в РФ поможет гражданам избежать ошибок на рынке

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Успешному участию граждан в акционерном капитале компаний препятствует недостаточное развитие форм коллективного инвестирования в стране, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках XI Биржевого форума Московской биржи.

По ее мнению, частные инвесторы могут сталкиваться с различными ошибками при совершении сделок на рынках, от которых их могут оградить профессионалы.

Массовый приход частного инвестора на фондовый рынок, помимо дополнительного заработка для граждан, также несет возможность привлечения капитала для компаний, пояснила Набиуллина. "Одна из проблем нашей экономики - это недостаток долевого финансирования. Когда нам говорят, что не хватает денег на развитие, вложений в основные фонды, почему-то в основном фокусируются на длинных кредитах, но, с точки зрения заемного финансирования для компаний, мы отстаем не сильно, а с точки зрения привлечения денег в акционерный капитал - конечно отстаем. Если деньги граждан будут вложены в акционерный капитал и будут работать на развитие экономики страны, это замечательно", - сказала она.

Тем не менее, инвестирование часто сопровождается дополнительными рисками. "Помимо риска мисселинга и защиты инвесторов от продажи часто навязываемых продуктов <…>, существует риск "недиверсифицированных вложений" частного лица на базе предыдущей высокой доходности [актива]. Мы увидели тенденцию, когда люди выходят на рынок и начинают просто вкладываться в известные имена, которые показывали хорошую доходность в предыдущий период. Как известно, предыдущая доходность, это не всегда гарантия будущей доходности", - рассказала Набиуллина.

Помимо этого глава регулятора указала на высокие риски при участии граждан в IPO (первичном размещении акций компании). "При IPO для частного инвестора, когда он напрямую работает через брокерские счета, риски достаточно высокие - не понятна рыночная цена. В этом отношении частному инвестору наверное с меньшими рисками можно выходить, когда уже есть SPO, когда есть история акционерного капитала, премия к рынку", - добавила она.

Оградить частных инвесторов от подобных ошибок может выход на рынок через институциональных инвесторов, фонды и доверительное управление, и так далее. Тем не менее, российскому рынку пока недостает развитости форм коллективного инвестирования.

"Все-таки лучше людям отдельным, чтобы не разочароваться в фондовом рынке, делать диверсифицированные вложения через как раз фонды коллективного инвестирования, когда это делают профессионалы, риски разложены по разным типам активов", - пояснила она.