ЦБ проводит стресс-тестирование экономики к климатическим рискам

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Банк России проводит стресс-тесты с целью оценить влияние климатических рисков на экономику. Результаты будут представлены правительству, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на площадке Биржевого форума 2021.

"Со своей стороны мы начали проводить стресс-тестирование экономики и финансовой ситуации к такого рода и климатическим рискам, и к изменениям условий финансирования. Обязательно результатами поделимся и с правительством для того, чтобы видеть, как на финансовый сектор ложатся эти издержки", - сказала она.