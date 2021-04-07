Минсельхоз: производители сахара и масла завершают заключение контрактов с сетями

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Производители сахара и подсолнечного масла завершают заключение прямых контрактов с торговыми сетями. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 7 апреля подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла.

"Получение субсидии четко привязано к организации прямых поставок от маслоэкстракционных и сахарных заводов в ретейл, что позволит обеспечить прозрачность ценообразования и бесперебойность отгрузок, а также избежать задержек объемов продукции в промежуточных звеньях торговой цепи и в итоге гарантировать ее продажу по фиксированной цене для дальнейшей реализации населению. Участники соглашений выразили готовность заключить прямые контракты с торговыми сетями, в настоящее время соответствующая работа находится в завершающей стадии", - считают в Минсельхозе.

В министерстве также отметили, что меры, принятые правительством для стабилизации цен на базовые продукты питания, носят комплексный, системный и сбалансированный характер. Они в деталях обсуждались со всеми участниками рынка и являются результатом консенсуса, позволяющим соблюсти интересы производителей, ретейла и потребителей. "В частности, предложенное Минсельхозом России возмещение затрат на производство и реализацию сахара и бутилированного масла поможет предприятиям сохранить необходимую рентабельность и в полном объеме соблюдать условия соглашений о снижении цен", - подчеркивается в сообщении.