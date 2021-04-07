Ozon разместит в карточках товаров данные Росаккредитации об их безопасности

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Росаккредитация и Ozon договорились о совместном проекте, в рамках которого в карточках товаров на онлайн-площадке появятся сведения о сертификатах и декларациях соответствия. Об этом говорится в сообщении службы по аккредитации.

"Росаккредитация и Ozon будут сотрудничать с целью подтверждения безопасности товаров на маркетплейсе. В рамках пилотного проекта ведомства и онлайн-площадки в карточки товаров на Ozon будут добавляться сведения Росаккредитации о сертификатах и декларациях", - сообщили в ведомстве.

Федеральная служба по аккредитации подписала соглашение о взаимодействии по вопросам идентификации товаров также с площадкой оптовой интернет-торговли Supl.biz и маркетплейсом строительных материалов "Орлан System". Компании войдут в пилотный проект службы по созданию сервиса, который будет автоматически добавлять в карточку товара, представленного на площадке, информацию о наличии действующих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии.

Проект реализуется для повышения доступности информации о безопасности товаров, предупреждения и противодействия незаконному обороту продукции.

"Информация о безопасности товара на маркетплейсах позволит сократить объем контрафактной продукции на рынке, что особенно важно для обеспечения безопасности жизни и здоровья россиян, развития экономики нашего государства", - отметил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев, слова которого приводятся в сообщении.

В Ozon также выразили надежду, что участие в пилотном проекте Росаккредитации поможет площадке развеять сомнения покупателей и гарантировать соответствие товаров признанным стандартам.