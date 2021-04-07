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В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Лидер справороссов считает, что пенсионные изменения стали ошибкой предыдущего состава правительства, которую "рано или поздно надо исправлять"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин - до 55 лет. Об этом в среду заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

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"Мы вновь вносим законопроект, который предлагает вернуть возраст выхода на пенсию для мужчин 60 лет, для женщин - 55 лет", - сказал он журналистам перед пленарным заседанием Госдумы.

По мнению депутата, пенсионные изменения стали ошибкой предыдущего состава правительства, которую "рано или поздно надо исправлять".

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Справороссы в 2018-2019 годах неоднократно вносили законопроекты, направленные на возвращение прежнего пенсионного возраста или предоставление россиянам права самостоятельно выбирать возраст выхода на пенсию. Однако они не были поддержаны большинством парламентариев.

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