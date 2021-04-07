РЖД возвращают в график более 80 поездов на российские курорты

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. РЖД из-за растущего спроса на железнодорожные билеты возвращают в график более 80 сезонных поездов из регионов России на курорты Северного Кавказа и Черноморское побережье. Об этом говорится в сообщении компании.

"Всего в летний период в график вернутся порядка 80 сезонных летних поездов. Это маршруты, которые регулярно назначались в предыдущие годы, а также новые поезда, которые появятся в графике по просьбам самих пассажиров, в частности, № 99/100 Нижний Новгород - Кисловодск, № 831/832 Владикавказ - Туапсе, двухэтажный поезд № 277/278 Санкт-Петербург - Анапа и т. д. В летний период перевозки будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Мурманска, Кирова, Чебоксар, Череповца, Архангельска, Самары, Екатеринбурга, Томска, Читы, Новокузнецка и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт и в обратном направлении", - говорится в сообщении компании.

Также уточняется, что c 1 мая по железнодорожной сети будут курсировать 318 пар поездов, а с 1 августа их число увеличится до 380 пар.

РЖД продолжают расширять географию поездок и ретротуров в формате "поезд-отель". "Данные продукты становятся все более популярными и отвечают высоким требованиям туристов, предъявляемым к транспортной логистике и туристическим программам. Они прорабатываются и назначаются по самым востребованным у туристов направлениям", - уточняется на сайте РЖД.

Отдых на отечественных курортах в 2021 году выберут около 80% российских туристов, сообщил ранее Российский союз туриндустрии. Международный туризм будет восстанавливаться постепенно, отпуск за границей проведут только 20% туристов.