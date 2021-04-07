Агрокомпании прокомментировали выделение субсидий на масло и сахар

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Субсидии на возмещение затрат на производство подсолнечного масла и сахара помогут подготовиться к новому сезону и избежать убытков. Об этом журналистам сообщили главы агрокомпаний.

"Субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию сахара и бутилированного масла позволят нашей компании лучше подготовиться к новому сезону и улучшат экономику этих продуктов", - отметил генеральный директор группы компаний "Русагро" Максим Басов.

Он отметил, что компании, входящие в холдинг "Русагро", являются участниками соглашений и производят отгрузки фасованного масла и сахара в их рамках. По его словам, ряд сетей уже подписали новые договора, остальные обещают это сделать на этой неделе. "В России есть масло и сахар для удовлетворения всей потребности потребительского рынка, важно эффективное распределение продукции. Мы считаем, что для этого надо использовать рыночные инструменты", - считает Басов.

Коммерческий директор "Ульяновский сахарный завод" Нелли Золотцева также отметила, что предприятие полностью выполняет все свои обязательства в рамках декабрьского соглашения о стабилизации цен. "Мы не прекращали поставки, а дальше продолжаем работать в рамках действующих контрактов. Для нас поддержка государства в виде субсидий на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара будет существенной помощью. Мы надеемся, что аграрии области смогут обеспечить наш завод сахарной свеклой и сахара из нового урожая будет достаточно для обеспечения потребностей не только нашего, но и других регионов", - сказала она.

Финансовая стабильность предприятий

По словам генерального директора ГК "Континент", расположенной в Пензенской области, Александра Прасулова, себестоимость сахара-песка сформировалась в четвертом квартале 2020 года при высокой стоимости закупки сахарной свеклы для производства, поэтому субсидии являются важным инструментом для компенсации затрат на производство сахара при реализации соглашения. "Таким образом, производители сахара компенсируют свои потенциальные убытки при реализации сахара по цене 36 рублей", - сказал он.

О том, что господдержка в виде субсидий - это своевременное решение, которое позволит сохранить финансовую стабильность предприятия, сообщил и генеральный директор Уваровского сахарного завода (Тамбовская область) Константин Довбыш. "В настоящее время существует значительная разница между сложившейся рыночной ценой на сырье и отпускной ценой сахара: соответственно 46 и 36 рублей на килограмм. Поэтому для производителей сахара, подписавших соглашение о фиксированной отпускной цене, существуют определенные экономические риски при заключении новых договоров на поставку сырья", - считает он.

По мнению Довбыша, государственная субсидия позволит нивелировать разницу в ценах и предприятия могут спокойно заключать договоры на закупку сырья. "В случае продления соглашения по регулированию цен на сахар было бы правильно продлить поддержку заводов после октября", - подчеркнул он.

Директор ООО "Ромодановосахар" (Республика Мордовия) сообщил о том, что предприятие уже заключило соглашения с торговыми сетями о реализации сахара по фиксированной цене - 36 рублей за килограмм. "Запасы сахара в республике составляют 48 тыс. тонн, что закрывает потребности населения на 2 года. Кроме того, в этом году посевные площади сахарной свеклы увеличатся на 17%, что позволит нарастить объемы производства сахара в следующем сезоне", - заключил он.