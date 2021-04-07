Силуанов заявил о необходимости нормализовать денежно-кредитную и бюджетную политику

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Затягивать нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики нельзя, поскольку с течением времени этот процесс будет проходить сложнее, заявил министр финансов России Антон Силуанов на Биржевом форуме - 2021.

"Затягивание выхода из мягкости денежно-кредитной и бюджетной политики, что мы видим во многих странах, ни к чему хорошему не приведет, потому что потом все равно нужно будет выходить. Чем дальше ты затягиваешь эту тему, тем потом будет сложнее выход", - сказал Силуанов.

По его словам, планы по нормализации денежно-кредитной политики дадут результат. "Мы в России очень ответственно подходим к последствиям прошлого года. Постепенные планы по нормализации денежно-кредитной политики, уверен, абсолютно верные и дадут свой результат", - отметил глава Минфина.