Власти сообщили, что москвичи тратили на жилье в 2020 году меньше жителей других столиц

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Москва по уровню потребительских расходов занимает шестое место в топ-10 крупнейших мегаполисов мира. Например, расходы на жилье в столице в 2020 году составили 16,5% от общего объема потребительских трат, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента Кирилла Пуртова, доля трат на жилье в общей структуре потребительских расходов населения, по данным международной группы Euromonitor, в Москве в прошлом году была ниже, чем у большинства участников топ-10 клуба крупнейших мировых столиц. Помимо Москвы в группу крупнейших мировых столиц, показатели которых отслеживает Euromonitor, входят Пекин, Нью-Йорк, Париж, Берлин, Дели, Стамбул, Лондон, Токио и Рио-де-Жанейро.

"Расходы на жилье, включая коммунальные услуги и арендные платежи, в Москве в 2020 году составили 16,5% от общего объема потребительских трат. Это в 1,8 раза меньше, чем Париже и Лондоне, где аналогичные расходы в 2020 году превысили 30%, и в 2,1 раза меньше, чем в Пекине - там доля расходов на жилье составила 35,2%", - сказал Пуртов.

Отмечается, что, на одежду и обувь в Москве жители столицы в прошлом году потратили 5,3% потребительских расходов, на хозяйственные товары и услуги - 4,5%, что сопоставимо с долей аналогичных расходов в Нью-Йорке (4,1%), Париже (4,4%) и Лондоне (4,2%).

Расходы москвичей на досуг и отдых, по данным Euromonitor, составили 6,6% общего объема потребительских расходов - больше, чем в Пекине, Дели, Стамбуле и Рио-де-Жанейро и меньше, чем в Токио, Париже, Нью-Йорке, где на эти траты ушло порядка 7,5-8,5% от общих расходов. Максимальная доля трат на досуг и отдых в структуре потребительских расходов в 2020 году наблюдалась в Берлине - 12,2%, добавил министр.