Россельхознадзор разрешил ввоз инкубационных яиц и суточных цыплят из Чехии

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил ввоз инкубационных яиц и суточных цыплят из благополучных по гриппу птицы территорий Чехии. Об этом говорится в материалах ведомства.

"На основании проведенного анализа полученных от ветслужбы Чехии материалов с 6 апреля 2021 года возобновляется сертификация из Чехии в Российскую Федерацию инкубационного яйца и суточных цыплят из благополучных по гриппу птиц районам Чехии с предприятий (инкубаторы и фермы), которые расположены с оптимальной удаленностью от неблагополучных по гриппу птиц территорий", - отмечается в документах.

При поставках такой продукции в Российскую Федерацию в ветеринарные сертификаты должна быть внесена запись: "подтверждаем благополучие предприятий", заверенная подписью и печатью ветеринарного врача, оформившего ветеринарный сертификат. Поставки из Чехии в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят разрешены при условии, что и предприятие-экспортер (инкубатор) и поставщик предприятия-экспортера (ферма) допущены Россельхознадзором.