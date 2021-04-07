Fitch оценило выгоду России от сделки ОПЕК+ в $30-40 млрд

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, на которое пошла Россия в мае 2020 года, оказалось выигрышной стратегией. И добывающие компании, и бюджет смогли увеличить свои доходы от этой сделки на $30-40 млрд, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко на вебинаре Fitch по рынку нефтегаза.

"Если исходить из того, что без сделки ОПЕК+ Россия продолжала бы добывать нефть на том уровне, на котором она ее добывала до сделки, то выручка компаний была на $30-40 млрд ниже, чем она в итоге оказалась. И вот эти $30-40 млрд затем были поделены между нефтегазовыми компаниями и государством", - сказал эксперт. При этом, по мнению Маринченко, выгоду от сделки получило также население России, "потому что это помогло стабилизировать курс рубля". "Да, девальвация рубля произошла, но она была бы более существенной, если бы сделки не было", - отметил он.

Кроме того, нефтегазовые компании благодаря сделке избежали более жесткого роста налоговой нагрузки. "Налоги для них выросли, но это бы произошло в любом случае, и без сделки с них бы взяли больше", - считает Маринченко. "В итоге и российские компании, и российское государство от сделки выиграли", - резюмировал он.