Объем ФНБ в марте вырос на 250 млрд рублей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте 2021 года вырос на 250 млрд руб. и на 1 апреля составил 13,802 трлн руб., говорится в материалах на сайте Минфина.

"По состоянию на 1 апреля 2021 года объем ФНБ составил 13,802 трлн рублей", - говорится в сообщении. Объем ликвидной части ФНБ на 1 апреля 2021 года составил 7,5% ВВП, или 8,68 трлн рублей ($114,657 млрд).

На 1 марта объем ФНБ составлял 13,552 трлн руб.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $39,844 млрд, €34,723 млрд, 8,551 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд японских иен, 110,538 млрд китайских юаней. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 533,443 млрд руб.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 279,346 млрд руб. и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд руб.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд руб. в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 3,298 трлн руб., в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 58,05 млрд руб.