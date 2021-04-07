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Счетная палата намерена в ближайшие два-три года проверить институты развития

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Счетная палата планирует в ближайшие два-три года проверить все институты развития в РФ, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

"У нас второй год в фокусе Счетной палаты находятся институты развития, - сказал Кудрин. - Мы собираемся за два-три года пройти все институты".

"Часть наших материалов уже использовалась, например, по ДОМ.РФ правительством сейчас для реорганизации, уточнения задач ДОМ.РФ. В том числе [материалы] повлияли и на снижение зарплат в ряде институтов развития по нашим предложениям", - добавил он.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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