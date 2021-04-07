Главу "Вымпелкома" выдвинули кандидатом на пост генсека Международного союза электросвязи

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент "Вымпелкома" (бренд "Билайн") Рашид Исмаилов выдвинут в качестве кандидата на пост генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ). Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на Российском форуме по управлению интернетом RIGF - 2021.

"Хочу с радостью сказать, что в этом году появился кандидат на скоро освобождающуюся должность секретаря этой организации [Международного союза электросвязи] Рашид Исмаилов", - сказал Шадаев.

В пресс-службе Минцифры пояснили, что выборы генерального секретаря МСЭ пройдут на Полномочной конференции Международного союза электросвязи в 2022 году.

Международный союз электросвязи (МСЭ) основан 17 мая 1865 года и является специализированным учреждением ООН в сфере электросвязи/информационно-коммуникационных технологий. Россия является одной из немногих стран - основателей МСЭ. Членами союза являются 193 государства, сетевые операторы, компании-производители телекоммуникационного оборудования, разработчики технических средств и программного обеспечения вычислительной техники. Штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).