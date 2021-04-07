В Fitch заявили, что цены на бензин в России одни из самых низких в мире

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Цены на бензин в России за последние годы растут на АЗС сильно меньше общего уровня инфляции по стране, да и сейчас остаются одними из самых низких в мире при пересчете на доллары. Об это рассказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко на вебинаре "Мировой и российский нефтегазовый сектор: после пандемии".

"Цены на бензин в России в последние годы росли даже немного меньше инфляции. И уровень цен на бензин в России и сейчас находится, скорее, на уровне цен в тех странах, где они минимальны. По крайней мере если смотреть в долларах", - сказал он.

Демченко добавил, что корректировка формулы демпфирующего механизма (одна из мер кабмина по стабилизации рынка нефтепродуктов - прим. ТАСС) не вызовет снижения продаж топлива на внутренний рынок, а также позитивно отразится на прибыльности российских нефтяных компаний.

Скорректированный демпфер в нефтяной отрасли заработает с 1 мая 2021 года. Демпфирующий механизм был скорректирован, чтобы предотвратить рост цен на оптовом и розничном рынке, а также для того, чтобы повысить низкую маржинальность в опте и рознице.

В Минэнерго ТАСС отмечали, что меры правительства по стабилизации рынка топлива, в том числе запуск демпфирующего механизма, позволили снизить стоимость литра бензина примерно на 5 руб. Без работы этого механизма стоимость Аи-92, которая в среднем на АЗС составляет 44,89 руб. за литр, могла бы достигнуть отметки в 50,08 руб.

В министерстве также уточняли, что стоимость бензина в России - одна из самых низких в мире даже по сравнению с некоторыми нефтеперерабатывающими странами. В США, которые являются мировым лидером по добыче нефти, литр аналогичного бензина стоит 63,61 руб., в Китае - 84,18 руб., в Канаде - 86,44 руб., в Германии - 126,76 руб., во Франции - 135,53 руб., а в нефтедобывающей Норвегии - 150,49 руб. за литр.