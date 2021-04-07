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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Песков: кабмин и ЦБ держат ситуацию с курсом рубля под контролем

Так представитель Кремля ответил на вопрос, не повторится ли из-за ситуации в Донбассе "черный вторник" 2014 года
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Кремль не ожидает резкого падения курса рубля из-за ситуации в Донбассе и констатирует стабильность макроэкономической ситуации в РФ.

"Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не повторится ли из-за ситуации в Донбассе "черный вторник" 2014 года, когда произошло резкое снижение курса рубля.

Говоря о том, может ли ситуация в Донбассе нанести удар по российской экономике, представитель Кремля отметил, что "нагнетание напряженности в непосредственной близости от границ [РФ] - это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки". "Это, к сожалению, обычная практика", - заметил он. При этом Песков подчеркнул, что "в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема". "Такая волатильность курса была и раньше, были разные причины - спекулятивного характере, неспекулятивного, - но это не влияет на экономическую стабильность в целом", - указал пресс-секретарь главы государства.

6 апреля Песков также говорил, что в текущей экономической ситуации в РФ нет никаких кризисных явлений.

Банк России установил на 8 апреля официальный курс доллара на уровне 77,773 рубля, что на 1,39 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 2,15 рубля, до 92,3321 рубля. 

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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