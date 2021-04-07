Порядок открытия банковских счетов пенсионерам могут изменить до конца года в России

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Порядок открытия банковских счетов пенсионерам, при котором у кредитной организации должно быть заключено соглашение с пенсионным фондом, может быть изменен до конца текущего года. Об этом сообщил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, выступая на съезде Ассоциации российских банков.

"Я надеюсь, что в текущем году мы завершим работу над ним (законопроектом - прим. ТАСС), и порядок открытия счетов в банках для пенсионеров изменится. Станет более удобным, комфортным и будет зависеть исключительно от выбора пенсионеров без навязывания каких-либо кредитных организаций", - сообщил он.

Кашеваров уточнил, что на данный момент существует правовая коллизия, которая создает неравные конкурентные условия для банков при организации пенсионных выплат. В частности, пенсионер может открыть счет только в том банке, у которого есть соглашение с соответствующим пенсионным фондом. При этом кредитная организация не может заключить данное соглашение без открытия счета пенсионеру.

"Чтобы эту коллизию разрешить, мы предложили исключить заключение этих соглашений из существующей практики", - отметил замруководителя ФАС.

По словам Кашеварова, в настоящее время подготовлен соответствующий законопроект, и он находится в высокой степени согласованности заинтересованными ведомствами.