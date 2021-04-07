В Кингисеппском районе Ленинградской области построят завод по переработке мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение построить завод по глубокой переработке мусора на территории промзоны "Фосфорит" в Кингисеппском районе региона. Предприятие будет иметь санитарную зону 2 км, что в четыре раза превышает европейский норматив, сообщил в среду глава региона Александр Дрозденко на заседании пресс-клуба губернатора в петербургском РИЦ ТАСС.

"Точно уже могу сказать, что один из первых заводов, которые у нас появятся, по глубокой переработке мусора, - это промплощадка "Фосфорит", Кингисеппский район <…> Санитарная зона мусороперерабатывающего завода современного - 500 м, норматив, который установил губернатор, - 2 км. То есть, мы в четыре раза превышаем европейский норматив по санитарной зоне", - сказал губернатор.

По словам Дрозденко, выбранная площадка является идеальным местом для размещения такого предприятия, так как будущий завод войдет в существующую санитарную зону "Фосфорита". В будущем на территории области построят три-четыре подобных завода.

Оптимальный выбор локации также отметил на заседании пресс-клуба и председатель областного комитета по природным ресурсам Алексей Пименов. "Очень хорошая локация, достаточно удаленная, но, тем не менее, это сформированная промышленная зона со своим энергетическим потенциалом. Там будет построен мусоросортировочный комплекс по всем современным технологиям", - сказал он.

Проект будет реализован по инвестиционному контракту, он уже передан на государственную экологическую экспертизу. Проект пройдет и федеральную экспертизу профильного участника рынка по обращению с отходами - Российского экологического оператора. "Российский экологический оператор сейчас также проводит технологический аудит этого мероприятия для принятия мер по софинансированию", - пояснил Пименов.

Обращение с ТКО в Ленинградской области

Ранее Дрозденко сообщал, что заводы по глубокой переработке мусора построят в регионе к 2023 году, они станут альтернативой полигонам. Запрет на захоронение отходов на территории Ленинградской области, если они могут быть утилизированы на объектах в регионе, закреплен в региональном законе по обращению с отходами, принятом в январе.

Ленинградская область принимает на площадки также и ТКО из Петербурга. В январе было зарегистрировано акционерное общество "Невский экологический оператор", которое станет регоператором для двух регионов. Как сообщала вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, на территории Ленинградской области появятся три площадки для обработки и утилизации отходов Петербурга. Эти три площадки, по ее словам, будут формироваться по мере подготовки документов, выхода государственной экспертизы, экологической экспертизы. И они будут построены не одновременно.