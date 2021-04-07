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Кудрин заявил, что выплаты семьям с детьми позволили предотвратить рост бедности

По словам главы Счетной палаты, доплаты стали одной из наиболее эффективных мер

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Выплаты семьям с детьми позволили предотвратить рост бедности в 2020 году, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

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"Доплаты семьям на ребенка, которые были проведены, до трех лет и разовые выплаты в целом предотвратили рост бедности в стране на 2%", - сказал Кудрин.

По его словам, это была одна из наиболее эффективных мер по борьбе с бедностью, которая позволила избежать существенного ухудшения ситуации.

"Рост небольшой все-таки произошел, но благодаря таким мерам мы предотвратили существенное ухудшение ситуации. Это одна из самых эффективных мер, которая проводилась в части поддержки населения в этот год", - отметил глава Счетной палаты.

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