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Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур
Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур
Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур
Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур
Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур
Приостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ

Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

© luchschenF/Shutterstock/FOTODOM

Компания Zoom Video Communications ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием.

  • О том, что Zoom Video Communications запретила продажу доступа к сервису онлайн-конференций для госучреждений РФ и организаций с государственными бенефициарами у российского партнера, первой сообщила газета "Коммерсантъ". Гендиректор дистрибутора решений Zoom в России и СНГ "Райтконф" Андрей Петренко подтвердил изданию подлинность письма партнерам, где говорилось о новом запрете.
  • В пресс-службе Zoom Video Communications заявили, что головной офис компании в США уточняет появившиеся сведения о приостановке продаж сервиса.
  • В IT-дирекции Высшей школы экономики, подпавшей под ограничение, подчеркнули, что эта проблема затрагивает все российские организации с госучастием, в том числе и другие вузы, а ограничения введены в одностороннем порядке. При этом, как уточнили во ВШЭ, физлица могут свободно покупать лицензии.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и сотрудники Кремля не пользуются Zoom в рабочих целях, в администрации президента есть закрытые каналы связи, которые позволяют проводить видеоконференции. По словам официального представителя Кремля, отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть отечественных разработчиков аналогичных сервисов.
  • В Госдуме заявили, что новая политика Zoom не отразится на ее работе. В пресс-службе нижней палаты парламента пояснили, что все внутренние совещания проводились с использованием других ресурсов.
  • В Совете Федерации сообщили, что используют отечественный сервис для организации видеоконференций, поэтому ситуация с Zoom никак не повлияет на работу верхней палаты парламента.
  • Минцифры заявило, что пять российских систем видеосвязи могут быть альтернативой Zoom. В ведомстве назвали решение компании еще одним подтверждением того, что в РФ необходимо развивать свои технологические платформы.
  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ограничение доступа к Zoom не отразится на работе школ. По его словам, ведомство ориентировано на использование в учебном процессе отечественных видеосервисов, в частности новой российской системы видео-конференц-связи "Сферум".
Теги
РоссияПриостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ
Приостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ
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