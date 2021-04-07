Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

Приостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ

Пушков не видит необходимости в ответных мерах к Zoom

Эти меры могут создать проблемы для россиян и предпринимательских структур, отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ

Читать полностью