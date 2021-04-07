Госдума приняла закон о мерах по предупреждению банкротств НПФ и о новых полномочиях АСВ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий полномочия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в части исполнения агентством функций назначенной ЦБ РФ временной администрации по управлению кредитной организацией после отзыва лицензии у банка, а также предусматривающий ряд мер по предупреждению банкротства НПФ и страховых организаций. Документ был инициирован депутатами Госдумы Владиславом Резником и Глебом Хором ("Единая Россия").

Закон возлагает функции временной администрации, которая назначается Банком России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", что, по мнению авторов документа, позволит сократить сроки установления требований кредиторов и ускорить сроки реализации активов несостоятельных кредитных организаций. При этом специальный порядок по контролю за деятельностью агентства в качестве временной администрации по управлению кредитной организации будет осуществляться Банком России.

Как отмечают инициаторы закона в пояснительной записке, новый подход позволит обеспечить сокращение сроков и текущих расходов на осуществление ликвидационных процедур, что в итоге даст возможность увеличить степень удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых кредитных организаций.

Новые полномочия АСВ

Осуществлять полномочия временной администрации по управлению кредитной организацией АСВ будет через представителя, назначенного из числа своих работников. В случае недостаточности имущества кредитной организации временная администрация получит право авансировать затраты, связанные с исполнением возложенных на нее функций, в том числе затраты на оплату услуг бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, консультантов и юристов с последующим возмещением этих затрат за счет конкурсной массы в составе требований кредиторов по текущим платежам в соответствии с очередностью, установленной для соответствующего вида затрат, отнесенных к текущим платежам. При этом Банк России наделяется полномочиями по утверждению порядка оплаты и предельного размера расходов на оплату услуг этих лиц.

Временная администрация сможет проводить инвентаризацию имущества кредитной организации, подготовку к реализации имущества, вести реестр требований кредиторов, искать, выявлять и возвращать имущество кредитной организации, находящееся у третьих лиц.

Временная администрацию также наделяется правом увольнять, изменять условия трудовых договоров и переводить на другую работу работников кредитной организации в порядке и на условиях, установленных федеральным законом, заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок, если их исполнение не является необходимым в связи с прекращением деятельности кредитной организации по осуществлению банковских операций, истребовать имущество кредитной организации у третьих лиц и совершать другие предусмотренные законодательством действия по защите прав и законных интересов кредитной организации и ее кредиторов. Кроме того, для обеспечения возложенных обязанностей временной администрации планируется предоставить право привлекать на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, консультантов, юристов и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества кредитной организации.

Основные поправки

Принятыми во втором чтении поправками предусматривается формирование пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ, в том числе за счет собственных средств фонда, направленных на пополнение средств пенсионных резервов при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России. В случаях, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), полномочия единоличного исполнительного органа НПФ могут осуществляться ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

Регулирование деятельности фондов в области негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, надзор и контроль будет осуществлять уполномоченный федеральный орган и Банк России. ЦБ вправе провести оценку активов и обязательств фонда и стоимости активов под обеспечение этих обязательств, он выдает предписание, на основании которого фонд отражает в своей отчетности размер всех средств и обязательств. В законе прописывается порядок целого ряда процедур по предупреждению банкротства НПФ, в частности, процедура изменения уставного капитала НПФ по решению контрольного органа, особенности признания недействительно сделок НПФ и так далее.

Также предусматривается, что договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка застройщику, признанному банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами или для передачи ПАО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства".

Поправками регулируются отношения, связанные с текущими платежами страховой организации в ходе деятельности временной администрации страховой организации и в ходе конкурсного производства.