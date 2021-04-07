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В ЦБ допустили, что банки откроют брокерские счета всем своим клиентам

Таким образом, на биржу может выйти все экономически активное население страны - 74 млн человек
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Количество открытых брокерских счетов в России в последующие годы может достигнуть 74 млн, заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в рамках в рамках XI Биржевого форума Московской биржи.

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"У нас экономически активное население - 74 млн, я думаю, что ровно столько брокерских счетов может быть открыто, как минимум", - сказал он.

По его мнению, брокерский счет будет открываться всем клиентам банков "на всякий случай". "С учетом того, что в первую очередь именно кредитные организации <…> привлекают клиентов для открытия брокерских счетов и проведения через них каких-либо операций, предполагаю, что каждому клиенту, имеющему счет в банке, на всякий случай будет открываться и брокерский счет", - добавил Чистюхин.

В свою очередь максимальное количество россиян, которые смогут иметь зафондирванные счета, не превысит 20 млн, добавил старший вице-президент, руководитель SberCIB Андрей Шеметов. За ближайшие два года остатки на брокерских счетах увеличатся примерно в два раза - с 7 трлн до 14 трлн рублей, также полагает он.

В марте количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось на 754,5 тыс. человек и превысило 11 млн. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 39%, облигациями - 15%, на срочном рынке - 44%, на спот-рынке валюты - 13%.

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