{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин разместил облигации почти на 55 млрд рублей

Средневзвешенная цена выпуска составила 91,0614% от номинала

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года на сумму 54,688 млрд руб. Об этом сообщается в материалах министерства.

Спрос на аукционе достигал 73,408 млрд руб.

Средневзвешенная цена выпуска составила 91,0614% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,3% годовых.

Во II квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей. За три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 100 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет - на 500 млрд рублей, со сроком погашения от 10 лет - на 400 млрд рублей.

Теги
Россия
Международные резервы России в марте снизились на 2,21%
По данным ЦБ, они составили $573,322 млрд
Читать полностью