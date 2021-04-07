Минфин разместил облигации почти на 55 млрд рублей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года на сумму 54,688 млрд руб. Об этом сообщается в материалах министерства.

Спрос на аукционе достигал 73,408 млрд руб.

Средневзвешенная цена выпуска составила 91,0614% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,3% годовых.

Во II квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей. За три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 100 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет - на 500 млрд рублей, со сроком погашения от 10 лет - на 400 млрд рублей.