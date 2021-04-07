{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ

В Минцифры заявили, что пять российских систем видеосвязи могут быть альтернативой Zoom

В ведомстве назвали решение Zoom ограничить доступ для российских госучреждений еще одним подтверждением того, что в РФ необходимо развивать собственные технологические платформы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пять систем видеосвязи, которые входят в реестр российского программного обеспечения (ПО), могут быть альтернативой Zoom. Об этом заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

На эту тему
Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур
Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

"Решение Zoom ограничить доступ для российских госучреждений - еще одно подтверждение того, что нам необходимо развивать собственные технологические платформы. Ведь от их работы сегодня зависит существенная часть активностей в сфере образования, медицины, культуры, бизнеса. О рисках зависимости от решений иностранных компаний и международной политики мы неоднократно сигнализировали, и в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" проводим комплексную работу по развитию импортозамещения и российских цифровых решений. Сегодня в реестре российского ПО как минимум пять конкурентоспособных российских систем видеосвязи, которые могут быть достойной альтернативой Zoom", - цитирует пресс-служба министерства слова Паршина.

Теги
РоссияПриостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ
Ingka Centres вложит 3,2 млрд рублей в обновление ТЦ "Мега Белая дача" в Котельниках
В ТЦ проведут модернизацию интерьеров галерей, внешних фасадов, сервисных зон и пространств для отдыха
Читать полностью