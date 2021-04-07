В Минцифры заявили, что пять российских систем видеосвязи могут быть альтернативой Zoom

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пять систем видеосвязи, которые входят в реестр российского программного обеспечения (ПО), могут быть альтернативой Zoom. Об этом заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

"Решение Zoom ограничить доступ для российских госучреждений - еще одно подтверждение того, что нам необходимо развивать собственные технологические платформы. Ведь от их работы сегодня зависит существенная часть активностей в сфере образования, медицины, культуры, бизнеса. О рисках зависимости от решений иностранных компаний и международной политики мы неоднократно сигнализировали, и в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" проводим комплексную работу по развитию импортозамещения и российских цифровых решений. Сегодня в реестре российского ПО как минимум пять конкурентоспособных российских систем видеосвязи, которые могут быть достойной альтернативой Zoom", - цитирует пресс-служба министерства слова Паршина.